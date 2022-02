BVB FOTO: Bernd Thissen Fussball Dortmund muss Rückstand aufholen Von dpa | 22.02.2022, 15:37 Uhr | Update vor 5 Std.

Jetzt müssen viele Tore her! Mindestens zwei muss Borussia Dortmund in 90 Minuten schießen. Dann könnte es die Mannschaft im Spiel bei den Glasgow Rangers noch in die Verlängerung schaffen.