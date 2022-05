Dortmunds Erling Haaland. Foto: Bernd Thissen/dpa/Archiv - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Bernd Thissen Bundesliga Dortmund mit Topstürmer Haaland: Leitl mit einer Änderung Von dpa | 07.05.2022, 15:17 Uhr

Mit Angreifer Erling Haaland in der Startelf will Borussia Dortmund die Vize-Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga hinter dem FC Bayern München perfekt machen. Trainer Marco Rose setzt am Samstag in der Sturmspitze gegen die bereits als Absteiger feststehende SpVgg Greuther Fürth wie gewohnt auf den Norweger, dessen Zukunft immer noch nicht geklärt ist.