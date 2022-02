Marco Reus FOTO: Bernd Thissen Bundesliga Dortmund mit Personalsorgen: Ohne Reus, Meunier und Haaland Von dpa | 26.02.2022, 17:07 Uhr | Update vor 31 Min.

Borussia Dortmund tritt mit großen personellen Sorgen zum Spiel beim FC Augsburg an. Für die Partie in der Fußball-Bundesliga am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) fehlen dem BVB unter anderem Kapitän Marco Reus, Rechtsverteidiger Thomas Meunier und weiterhin auch Erling Haaland.