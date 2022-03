Fußball FOTO: Uwe Anspach 3. Liga Doppelschlag zum Sieg: TSV 1860 München bezwingt SC Verl Von dpa | 04.03.2022, 23:45 Uhr | Update vor 2 Std.

Der TSV 1860 München ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden und hat am Freitagabend in der 3. Fußball-Liga den SC Verl mit 2:0 (2:0) geschlagen. Vor 7900 Zuschauer brachten Merveille Biankadi (26. Minute) und Marcel Bär (30.) die „Löwen“ gegen die abstiegsbedrohten Gäste am Stadion an der Grünwalder Straße früh in Front.