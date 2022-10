Aston Villa - FC Chelsea Foto: David Davies/PA Wire/dpa up-down up-down Premier League Doppelpack Mount: Chelsea gewinnt 2:0 bei Aston Villa Von dpa | 16.10.2022, 17:10 Uhr

Der FC Chelsea bleibt unter seinem neuen Trainer Graham Potter weiter in der Erfolgsspur. Die Mannschaft aus London setzte sich am Sonntag in der Premier League mit 2:0 (1:0) bei Aston Villa mit dem früheren Leverkusener Leon Bailey durch.