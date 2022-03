Marcel Halstenberg FOTO: Daniel Reinhardt Fussball Domenico Tedesco über Halstenberg-Comeback: „Stolz auf ihn“ Von dpa | 02.03.2022, 21:41 Uhr | Update vor 55 Min.

Trainer Domenico Tedesco von RB Leipzig hat sich nach dem deutlichen Pokal-Erfolg bei Hannover 96 vor allem über das Comeback des lange verletzten Nationalspielers Marcel Halstenberg gefreut. Der 30 Jahre alte Abwehrspieler wurde am Mittwochabend beim 4:0-Viertelfinal-Erfolg der Leipziger in der 75. Minute eingewechselt. Wegen einer schweren Kapselverletzung im Sprunggelenk konnte er zuvor in dieser Saison noch kein Spiel bestreiten.