Fussball Dittgen und Aremu nach Pokal-Aus von St. Pauli angeschlagen Von dpa | 02.03.2022, 05:41 Uhr

Der FC St. Pauli beklagt nach dem Ausscheiden im Viertelfinale des DFB-Pokals zwei weitere angeschlagene Spieler. Maximilian Dittgen musste beim 1:2 bei Union Berlin bereits in der ersten Halbzeit mit Problemen am Oberschenkel ausgewechselt werden. Eine alte Verletzung sei wieder aufgebrochen, berichtete Trainer Timo Schultz. Afeez Aremu konnte nach der Halbzeitpause wegen Problemen an den Adduktoren nicht mehr mitwirken.