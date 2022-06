Der mittlerweile fünfmalige Champions-League-Sieger Toni Kross (in der Mitte) schoss 2008 an der Bremer Brücke das Siegtor gegen Italien. FOTO: Helmut Kemme/Archiv Spätere Welt- und Europameister Diese Stars liefen bei Junioren-Länderspielen in Osnabrück auf Von Christoph Schillingmann | 01.06.2022, 11:29 Uhr

Wenn am Freitag, 3. Juni 2022, die deutsche U-21-Auswahl an der Bremer Brücke in Osnabrück um 18.15 Uhr auf Ungarn trifft, spielen dort auch die Stars von morgen. In der Osnabrücker Länderspielgeschichte tauchten in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder große Namen auf, die später Welt- und Europameister wurden.