27. Spieltag Die Lage der Liga: Europacup-Auslosung, Titelrennen, Corona Von dpa | 18.03.2022

Wenn am Freitag die Lose für die Viertelfinals in der Champions League und der Europa League gezogen sind, gilt der Blick wieder dem sportlichen Geschehen in der Fußball-Bundesliga.