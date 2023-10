Die von den Fans alles andere als herbei gesehnte Länderspielpause der Bundesliga schenkt uns den nächsten Aufreger der Saison, der hinter den Ereignissen des Weltgeschehens aber schleunigst wieder verblassen möge. Was ist schon eine vermeintlich sinnlose Reise von Fußballmillionären gegen Raketenangriffe auf Zivilisten und Tausende Erdbebenopfer? Das nur mal kurz zum Nachdenken.

Zwar geht es bei den Länderspielen gegen die USA und Mexiko mitten in der Saison ergebnistechnisch um nichts – außer einem hoffentlich wieder besseren Gefühl, wenn wir die Männer mit dem Adler auf der Brust kicken sehen. Aber es ist die Premiere eines Bundestrainers, des jüngsten seit 1926, und es ist das Comeback eines mehrfach Aussortierten. Die Rede ist von Mats Hummels.

Sein bislang letztes Länderspiel absolvierte Mats Hummels am 29. Juni 2001 beim EM-Aus gegen England. Foto: www.imago-images.de

Müsste man seine Geschichte verfilmen, würden Film-Regisseure mit Worten wie Auferstehung, Wiedergeburt oder Mirakel arbeiten. Mats Hummels gibt den Lothar Matthäus. Nur der war auch mal mehrere Jahre – präzise dreieinhalb – weg, um dann als Fußball-Rentner mit 37 (!)Jahren in die Nationalmannschaft zurückzukehren. Zwar nicht mit Erfolg, sonst wäre Berti Vogts wohl heute noch Bundestrainer. Aber an ihm lag es eher nicht damals beim WM-Viertelfinal-Aus in Frankreich und dem EM-Vorrunden-Aus in den Niederlanden.

Vogts und Ribbeck holten Matthäus zurück

Sowohl Vogts als auch Erich Ribbeck setzten auf einen alten Abwehrchef, der schon mal Weltmeister war und zwischenzeitlich völlig out. Bei Matthäus mag das andere Gründe gehabt haben als bei Hummels, der erst 34 ist, aber in beiden Fällen schien eine Rückkehr undenkbar. Vogts hatte sie 1996 ausgeschlossen, weil Matthäus als Unruhestifter gebrandmarkt war, der dauernd was zu meckern hatte und die Bild-Zeitung in seinem Mitteilungsdrang stets bedachte.

Abschied für immer nach dem 150. Länderspiel-Aus: Die Länderspielkarriere des deutschen Rekord-Nationalspielers endete nach dem 0:3 gegen Portugal bei der EM 2000 in Rotterdam. Foto: imago images/Pressefoto Baumann

So amüsierte sich Fußball-Nation über seine Privatfehde mit Kapitän Jürgen Klinsmann, immerhin der Kapitän der Nation. Aber er spielte immer noch guten Fußball. Unverwüstlich sein Kämpferherz, dynamisch sein Antritt, hart sein Schuss. Je schlechter die Nationalelf kickte, desto besser erschien er uns plötzlich. Und siehe da: Kurz vor der WM 1998 gab es einen Scheinfrieden und plötzlich war unser aller Loddar wieder da.

Nun zu Hummels. War Weltmeister anno 2014, immer ein bisschen unbequem in der Kabine und auf dem Platz angeblich nicht mehr schnell genug. Jogi Löw schien es irgendwann auch zu merken, schmiss ihn 2019 in einer Art Guerilla-Aktion samt Boateng und Müller aus der Mannschaft, um ihn zwei Jahre später zurückholen zu müssen. Mit Löw ging Hummels dann ein zweites Mal, Hansi Flick ließ ihn nicht ein einziges Mal spielen.

Debütant in der Nationalmannschaft: Bundestrainer Joachim Löw nominierte Mats Hummels 2010. Foto: Imago

Hummels teilt mit Matthäus den unbändigen Ehrgeiz. Er nahm sich eine Ernährungsberaterin, verzichtet jetzt auf Kuchen und isst stattdessen Datteln und Kakaobohnen. In Dortmund hat er plötzlich einen Stammplatz, während zwei jüngere Konkurrenten mit Nationalmannschaftsambitionen im Wechsel auf der Bank sitzen.

...und plötzlich ist Hummels nicht mehr zu langsam

Plötzlich ist er auch nicht mehr langsam. Der Fußball-Stammtisch am Sonntagmorgen, der schon oft auf der lahmen Ente herumgehackt hatte, hat ihn in der jüngsten Sendung zur Rakete gemacht – immerhin komme er auf 32km/h Spitzengeschwindigkeit. Bundestrainer Nagelsmann braucht sowieso keinen Speedy Gonzales als Abwehrchef, sondern schwärmt von seinen Fähigkeiten, das Spiel aufbauen zu können.

Wir sehen: Man muss nur lang genug aus der Nationalmannschaft weg sein, um wieder für sie interessant zu sein. So war es immer schon. Die Menschen lieben Geschichten von gefallenen Helden, die wiederauferstehen. Also schauen wir uns den alten, neuen Hummels an.