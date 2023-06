Für die Abwehrspielerin Sophia Kleinherne (rechts) zählt bei der WM vielmehr das Equal Play anstelle des Equal Pay. Foto: imago/Lobeca up-down up-down Fußball-WM 2023 in Australien und Neuseeland Die DFB-Frauen sind gut fürs Image, bringen aber kein Geld — wann ändert sich das? Von Frank Hellmann | 20.06.2023, 18:37 Uhr

Auch die Frauen-WM in Australien und Neuseeland wird für den DFB wieder ein Zuschussgeschäft, aber in absehbare Zeit sollen die deutschen Fußballerinnen dem Verband auch Geld in die Kasse spülen.