Ab ins Tor: Kapitän Jonathan Burkardt traf gegen Ungarn zum zwischenzeitlichen 2:0 FOTO: Helmut Kemme 4:0-Sieg gegen Ungarn Die deutsche U21 löst in Osnabrück das EM-Ticket , Christian Detloff und | 03.06.2022, 20:13 Uhr Von Johannes Kapitza Christoph Schillingmann | 03.06.2022, 20:13 Uhr

Die deutsche U-21-Nationalmannschaft hat sich das Ticket für die Fußball-Europameisterschaft 2023 in Rumänien und Georgien gesichert. Das Team von Trainer Antonio Di Salvo besiegte Ungarn vor 5609 Zuschauern an der Bremer Brücke in Osnabrück mit 4:0.