3:2 in Saloniki – es war ein Nervenspiel, mit dem sich Schalke 04 in die Champions League gezittert hat. Die Erlösung durch Adam Szalai kam spät, die Schalker hätten es einfacher haben können: Zweimal gingen sie in Führung, beim 2:1 traf Julian Draxler sogar in Unterzahl. Der Treffer hätte Selbstbewusstsein geben können. Gab er aber nicht. Die personelle Klasse, ein Spiel auch in Unterzahl nach Hause zu bringen, hat der S04-Kader durchaus. Aber die Schalker schaffen es nicht, ihre Qualität auf dem Platz zu zeigen. Stattdessen machten sie Gegner Saloniki mit Fehlern stark. Am Donnerstagabend werden die Zusammensetzungen für die Gruppenphase ausgelost, aber egal welche Gegner Schalke bekommt: Wenn sich die Knappen nicht wesentlich besser präsentieren als bisher, wird der Ausflug in die Königsklasse ein kurzes Gastspiel.