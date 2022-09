Dominik Szoboszlai Foto: Nick Potts/PA Wire/dpa up-down up-down Nationalmannschaft DFB-Team gegen Ungarns RB-Achse Von dpa | 22.09.2022, 09:40 Uhr

Schafft Ungarn in der Nations League die nächste Sensation? Für die RB-Profis wird es nach dem Erfolg in England nun in Leipzig gegen die DFB-Elf ein Heimspiel - gegen die eigenen Teamkollegen.