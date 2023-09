Nach seinem Wechsel ins Team des neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann beendet Sandro Wagner seine Tätigkeit als TV-Experte beim ZDF. Das teilte der Sender mit, nachdem bekannt geworden war, dass der 35-Jährige neuer Assistent von Nagelsmann wird. Für die Heim-EM wird er uns nun nicht als Experte zur Verfügung stehen können», sagte ZDF-Sportchef Yorck Polus.

Für das DFB-Pokalspiel am Dienstag zwischen dem Drittligisten Preußen Münster und dem FC Bayern München musste das ZDF schnell Ersatz besorgen. Wagner wird in Münster von ehemalige Nationaltorwart und langjährigen HSV-Keeper Rene Adler ersetzt. Ob Adler längerfristig für Wagner einspringen wird, ist noch nicht bekannt. Die Übertragung der Erstrunden-Partie beginnt um 20.15 Uhr im ZDF. Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Das Spiel wird auch vom Pay-TV-Sender Sky übertragen.

Wagner gehörte zuletzt fest zum Experten-Team des ZDF und hatte auch als Co-Kommentator für den Sender gearbeitet. Schon bei der EM 2021 und der WM 2022 war er für das ZDF im Einsatz. Ursprünglich sollte er auch die Heim-EM 2024 für den Sender begleiten.

Tuchel verrät: Bayern-Neuzugang Peretz bekommt Einsatzgarantie

Bayern-Neuzugang Daniel Peretz wird im DFB-Pokalspiel bei Preußen Münster erstmals in einem Pflichtspiel das Tor der Münchner hüten. „Das ist wichtig für ihn, wichtig für den Notfall, das hat aus meiner Sicht nur Vorteile“, sagte Bayern-Trainer Thomas Tuchel am Montag zu seiner Entscheidung für den Einsatz des 23-Jährigen. Zuletzt hatte Sven Ulreich (35) in Vertretung des seit langem verletzt pausierenden Manuel Neuer im Tor des deutschen Fußball-Rekordmeisters gestanden.

Weitere Umstellungen im Team ließ der Bayern-Coach am Montag offen. Erstmals im Kader werde der von Borussia Dortmund verpflichtete Neuzugang Raphael Guerreiro stehen, der zuletzt wegen eines Muskelbündelrisses pausieren musste. Innenverteidiger Matthijs de Ligt fehlt wegen leichter Kniebeschwerden zur Vorsicht.