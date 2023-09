Vor knapp 1000 Zuschauern absolvierte die DFB-Auswahl ein öffentliches Regenerationstraining im Frankfurter Stadion am Brentanobad. „Wir freuen uns sehr über den Rückhalt“, sagte Nationalspielerin Lena Oberdorf.



Sieben Wochen nach dem überraschenden Vorrunden-Aus bei der Weltmeisterschaft präsentierte sich der fast unveränderte Kader unter der Leitung der bisherigen Co-Trainerin Britta Carlson und stand danach für Selfies und Autogramme zur Verfügung.



Die 45-Jährige vertritt die erkrankte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bei den beiden ersten Spielen in der Nations League, wo es um die Olympia-Qualifikation geht. Die Vize-Europameisterinnen starten an diesem Freitag (18.00 Uhr/ARD) in Viborg gegen Dänemark in den neuen Wettbewerb. Am 26. September (18.15 Uhr/ZDF) steht die Partie in Bochum gegen Island an. Weiterer Gegner in der Gruppe 3 der Liga A ist Wales. Nur die Gruppenersten kommen in die Endrunde, wo zwei Olympia-Plätze für Paris 2024 ausgespielt werden.



Im Vergleich zum WM-Team fehlten nur Lyon-Profi Sara Däbritz wegen eines Trauerfalls in der Familie, Svenja Huth (VfL Wolfsburg), deren Ehefrau kürzlich Sohn Emil zur Welt gebracht hat, und Melanie Leupolz vom FC Chelsea: Die Mutter hatte ihren Rücktritt aus dem Nationalteam erklärt. Zudem ist die Frankfurterin Sara Doorsoun nach ihrer bei der WM erlittenen Muskelverletzung noch nicht wieder fit.