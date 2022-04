Alexandra Popp FOTO: Sebastian Gollnow WM-Qualifikation DFB-Frauen starten mit Marozsan gegen Portugal Von dpa | 09.04.2022, 16:00 Uhr | Update vor 9 Min.

Mit DFB-Kapitänin Alexandra Popp auf der Bank gehen die deutschen Fußballerinnen in ihr WM-Qualifikationsspiel gegen Portugal. Die 31 Jahre alte Wolfsburgerin steht in der Partie am Samstag in Bielefeld erstmals nach langer Verletzungspause wieder im Kader der deutschen Frauen. Zur Startelf gehört Spielmacherin Dzsenifer Marozsan von Olympique Lyon. Die 29-Jährige fehlte beim Arnold Clark Cup im Februar in England wegen einer Oberschenkelblessur.