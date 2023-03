Marius Wolf Foto: Arne Dedert/dpa up-down up-down Testspiel DFB-Elf mit Neuling Wolf und Rückkehrer Can gegen Peru Von dpa | 25.03.2023, 20:16 Uhr

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft tritt im ersten Länderspiel des Jahres gegen Peru mit Neuling Marius Wolf und Rückkehrer Emre Can in der Startelf an.