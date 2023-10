Abwehrspieler Mats Hummels feiert wie erwartet beim Länderspiel-Debüt des neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann in Hartford gegen die USA (Anpfiff um 21 Uhr/RTL) nach über zwei Jahren sein Comeback in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Der 34 Jahre alte Dortmunder wird neben Antonio Rüdiger im Abwehrzentrum spielen.

Den an einem grippalen Infekt erkrankten Münchner Joshua Kimmich ersetzt im defensiven Mittelfeld Pascal Groß. Der England-Profi wird im Zentrum neben Kapitän Ilkay Gündogan auflaufen.

Der 28 Jahre alte Kimmich hatte bereits die Trainingseinheiten am Donnerstag und Freitag verpasst. Am kommenden Dienstagabend (Ortszeit) bestreitet das DFB-Team noch ein weiteres Testspiel in Philadelphia gegen Mexiko. Im September hatte Kimmich auch schon gegen Vize-Weltmeister Frankreich in Dortmund wegen muskulärer Probleme gefehlt.

Julian Nagelsmann gibt gegen die USA sein Debüt als Bundestrainer. Foto: dpa/Federico Gambarini Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Aufstellung der DFB-Elf gegen USA

Nagelsmann bietet im offensiven Mittelfeld die beiden 20 Jahre alten Jamal Musiala und Florian Wirtz zusammen auf. Dazu kommen Leroy Sané und Niclas Füllkrug als Angreifer. Insgesamt nimmt Nagelsmann fünf Veränderungen in der Startelf gegenüber dem 2:1 der DFB-Auswahl gegen Frankreich im September unter Interims-Teamchef Rudi Völler vor.

Die deutsche Startelf:

ter Stegen - Tah, Hummels, Rüdiger, Gosens - Groß, Gündogan - Musiala, Wirtz - Sané, Füllkrug

Schweigeminute wegen Terrorangriff auf Israel

Vor dem Länderspiel wird es eine Schweigeminute für die „während und nach dem verheerenden Terrorangriff auf Israel ums Leben gekommenen Menschen geben“. Das teilte der DFB kurz vor dem Anpfiff der Partie mit. „Auf dieses gemeinsame Zeichen für Frieden haben sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und der amerikanische Verband US Soccer verständigt“, hieß es in der Mitteilung des DFB.

Präsident Bernd Neuendorf hatte zuvor in Gesprächen mit dem israelischen Botschafter in Berlin, Ron Prosor, und dem Präsidenten des israelischen Fußballverbandes, Moshe Zuares, die Solidarität des deutschen Fußballs zum Ausdruck gebracht. „Der terroristische Angriff der Hamas auf den Staat Israel und seine Bürgerinnen und Bürger erfüllt den DFB mit Entsetzen und Trauer. Das grausame Vorgehen der Hamas hat zahlreiche unschuldige Opfer gekostet. In dieser schwierigen Situation steht der Fußball in Deutschland fest an der Seite unserer Freunde und Partner in Israel“, sagte Neuendorf.

Spiel der deutschen U-21-Nationalmannschaft in Israel abgesagt

Den DFB verbinde eine jahrzehntelange, enge Freundschaft mit dem israelischen Fußball-Verband, betonte der deutsche Verbandschef. Nach den Angriffen der Hamas war unter anderem auch das geplante Spiel der deutschen U-21-Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation in Israel abgesagt worden. Im Jugendbereich treten regelmäßig Auswahl-Teams aus Deutschland und Israel zu Freundschaftsspielen gegeneinander an. Die A-Nationalmannschaft hatte zuletzt eine Testpartie gegen Israel im März 2022 in Sinsheim 2:0 gewonnen.