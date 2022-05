Deutschlands U17-Fußballer Dzenan Pejcinovic (l) und Tom Bischof stehen beim ersten EM-Spiel gegen Italien auf dem Platz. Foto: Berney Ardov/dpa FOTO: Berney Ardov U17-Europameisterschaft Deutsche U17-Fußballer starten mit Sieg gegen Italien Von dpa | 16.05.2022, 18:42 Uhr

Die deutschen U17-Fußballer sind mit einem Sieg in die Europameisterschaft in Israel gestartet. Das Team von Coach Marc-Patrick Meister setzte sich im Auftaktspiel in Nes Ziona gegen Italien mit 3:2 (2:1) durch.