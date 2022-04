Mit einer Ablösesumme von knapp 100 Millionen Euro (der TV Sender „Sky Italia“ spricht sogar von 109 Millionen Euro) wäre Bale der teuerste Spieler der Welt. Den bisherigen Rekord hält der Portugiese Cristiano Ronaldo, der 2009 für 96 Millionen Euro von Manchester United zu Real Madrid gewechselt war. Die Verpflichtung von Bale steht unmittelbar bevor“, meldet die spanische Sportzeitung „Marca“ in ihrer Online-Ausgabe. Demnach haben die Londoner das Angebot der Madrilenen akzeptiert. „Die offizielle Bestätigung ist offenbar nur noch eine Frage von Stunden.“

Der „Express von Cardiff“, wie Bale genannt wird, hat zum Saisonstart bei Tottenham wegen mehrerer kleinerer Verletzungen pausiert. In englischen Medien ist aber bereits damit spekuliert worden, dass der 24-Jährige damit den Transfer nach Madrid durchboxen will. Dort ist das Trikot mit der Nummer elf vorerst nicht vergeben - sondern für Bale reserviert. Der Flügelspieler steht bei Tottenham noch bis 2016 unter Vertrag, die Transferzeit endet am 2. September.

Nicht alle Starspieler heißen solche Transfersummen für gut. Reals Klub-Legende Raúl, von 2010 bis 2012 beim FC Schalke 04 und jetzt beim Scheich-Klub al-Sadd, sagt unverblümt: „Bale ist ein wunderbarer Spieler - aber der Preis ist zu hoch.“ Real selbst ist angeblich mit 590 Millionen Euro verschuldet. Aber Geld hat bei den

„Königlichen“ noch nie eine Rolle gespielt. Real ist in Spanien Religion, und was der Klub will, bekommt er auch. Real spielt mit Spielern, schiebt sie wie auf einem Schachbrett hin und her. Angeblich kann der deutsche Nationalspieler Mesut Özil die Spanier für 45 bis 50 Millionen Euro verlassen. Der neue Real-Trainer Carlo Ancelotti kritisierte nach dem schwachen Ligaauftakt beim 2:1 gegen Betis Sevilla die ungenügende Defensivarbeit von Özil.

Die teuersten Transfers bisher