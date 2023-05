FC Sevilla - Juventus Turin Foto: Jose Breton/AP/dpa up-down up-down Europa League Der siebte Titel? FC Sevilla wieder im Finale Von dpa | 18.05.2023, 23:53 Uhr

Rekordsieger FC Sevilla greift zum siebten Mal nach dem Titel in der Fußball-Europa-League. Die Spanier setzten sich mit 2:1 nach Verlängerung gegen Juventus Turin durch und buchten damit ihr Ticket für das Endspiel in Budapest am 31. Mai.