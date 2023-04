Sebastian Hoeneß Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down VfB Stuttgart Der Neue legt los: Diese Baustellen erwarten Hoeneß beim VfB Von dpa | 04.04.2023, 04:47 Uhr

Sebastian Hoeneß nimmt als vierter Trainer in dieser Saison seine Arbeit beim VfB Stuttgart auf. Schon am Mittwoch steht das erste Spiel an. Und der Neue hat viel zu tun.