Will die „Wölfe“ wieder zum Erfolg führen: Niko Kovac (vorne). FOTO: imago/Schroedter up-down up-down Die Bundesliga vor dem Saisonstart VfL Wolfsburg: Kovac will länger als ein Jahr bleiben Von Malte Schlaack | 13.07.2022, 15:58 Uhr

Mit dem Motto „Mund abwischen, weitermachen“ kennen sie sich beim VfL Wolfsburg ganz gut aus. In bemerkenswerter Regelmäßigkeit läuft der vom Volkswagen-Konzern alimentierte Club aus dem Osten Niedersachsens den eigenen Ansprüchen weit hinterher. So war es auch in der letzten Saison und soll sich jetzt nicht wiederholen. Dafür wurde wieder einmal einiges getan beim VfL.