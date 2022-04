Tabellenführer FOTO: Angelika Warmuth Personalien und Statistik Der 30. Bundesliga-Spieltag im Telegramm Von dpa | 14.04.2022, 17:12 Uhr | Update vor 20 Min.

Durch Karfreitag startet der 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga am Samstag. Im Fokus am Sonntag in der ersten Partie das Auftreten von Bayern München bei Arminia Bielefeld. Die Begegnungen im Überblick.