Degradierung bei Arsenal: Leno schließt Wechsel nicht aus Von dpa | 08.04.2022

Der frühere Bundesliga-Torwart Bernd Leno schließt nach seiner Versetzung auf die Reservebank beim FC Arsenal einen Wechsel zur neuen Saison nicht aus. „Ich bin 30 Jahre alt, da könnte man denken, dass man trotz des Ehrgeizes und der Ungeduld vielleicht ein bisschen entspannter mit so einem Thema umgeht. Natürlich gibt es immer wieder Anfragen und natürlich haben meine Agentur und ich die Situation im Blick“, sagte der 30-Jährige in einem am Freitag veröffentlichten Interview von „spox.com“ und „goal.com“.