Fußball Debatte um Fan-Randale geht weiter Von dpa | 07.03.2023, 12:28 Uhr

Nach dem Ende der Corona-Beschränkungen in den Fußball-Stadien nehmen Gewalt und Ausschreitungen in den Fan-Kurven zu - so die öffentliche Wahrnehmung. Nicht alle Experten sehen das so.