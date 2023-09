Zum Nachlesen Unser Transfer-Liveblog Klarheit nach Mitternacht: Kolo-Muani-Theater endet mit Wechsel zu PSG Von Alexander Barklage | 02.09.2023, 08:08 Uhr Randal Kolo Muani wechselt nun doch zu Paris Saint-Germain. Foto: dpa/Arne Dedert up-down up-down

Die spektakulärste Wendung einer turbulenten Wechselperiode ereignete sich mitten in der Nacht. Um 0.30 Uhr und damit 90 Minuten nach Transferschluss in Frankreich verkündete Eintracht Frankfurt doch noch den Wechsel des Stürmerstars Randal Kolo Muani zu Paris Saint-Germain. Die wichtigsten Wechsel im europäischen Fußball können Sie in unserem Liveblog nachlesen.