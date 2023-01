FC Bayern leiht Verteidiger Joao Cancelo (r) aus. Der Portugiese spielte zuvor bei Manchester City. Foto: dpa/Christian Kunz up-down up-down Deadline Day in Europa Transfer von Ex-Real-Star Isco zu Union in letzter Sekunde geplatzt – Bayern leiht Cancelo aus und | 31.01.2023, 11:45 Uhr | Update vor 40 Min. Von Alexander Barklage dpa | 31.01.2023, 11:45 Uhr | Update vor 40 Min.

Am letzten Tag der Transferperiode hat der FC Bayern München nochmal spektakulär mit dem portugiesischen Außenverteidiger Joao Cancelo verstärkt. In Berlin platzte der Wechsel des Spaniers Isco in letzter Sekunde. Welche Clubs noch zugeschlagen haben.