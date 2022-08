ARCHIV - Die Bundesliga geht in ihre 60. Saison. Foto: Tim Rehbein/dpa FOTO: Tim Rehbein up-down up-down Bundesliga Das ist neu: Abseitsregel, Strafen und Transferschluss Von dpa | 05.08.2022, 05:04 Uhr

Vor Beginn der 60. Saison in der Fußball-Bundesliga an diesem Freitag gibt es nur wenig Änderungen in der Regelauslegung. Die größte Umstellung ist ohnehin der Spielkalender, der wegen der Fußball-WM in Katar eine fast zweimonatige Pause vorsieht.