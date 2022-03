Hansi Flick FOTO: Christian Charisius Überblick und Termine Das bringt die Fußball-Woche: Test, WM-Auslosung, Bundesliga Von dpa | 28.03.2022, 05:07 Uhr | Update vor 8 Min.

Zwei Tage nach dem Test in Amsterdam erfährt Hansi Flick, gegen wen seine DFB-Auswahl bei der WM in Katar antritt. In der Bundesliga folgen auf die Länderspiel-Woche interessante Partien.