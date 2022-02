FC St. Pauli FOTO: Stefan Puchner Pokal und Spitzenspiel Das bringt die Fußball-Woche Von dpa | 28.02.2022, 05:21 Uhr | Update vor 1 Std.

Ein volles Fußball-Programm steht in dieser Woche an. Zunächst blicken die Fans auf die Cup-Wettbewerbe. In den Ligen kommt es zu zwei großen Duellen: Bayern/Leverkusen und das Manchester-Derby.