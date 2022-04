Julian Nagelsmann FOTO: Angelika Warmuth 30. Bundesliga-Spieltag Darüber spricht die Liga: Eintracht, Bayern, Rheinderby Von dpa | 15.04.2022, 07:33 Uhr | Update vor 1 Std.

An diesen Abend in Barcelona werden die Fans von Eintracht Frankfurt noch lange denken - die Mannschaft muss schon am Sonntag ein wichtiges Liga-Spiel bestreiten. Bayern muss sich aufrappeln.