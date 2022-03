Sorgenkind FOTO: Christian Charisius 25. Spieltag der Bundesliga Darüber spricht die Liga: Das Topspiel, Haaland und Kruse Von dpa | 04.03.2022, 05:20 Uhr | Update vor 2 Std.

In München kommt es am 25. Spieltag zum Spitzenspiel in der Fußball-Bundesliga. Die Krisenduelle stehen zwischen Bielefeld und Augsburg sowie Stuttgart und Möchengladbach auf dem Programm.