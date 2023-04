Inter Mailand - Lazio Rom Foto: Antonio Calanni/AP/dpa up-down up-down Serie A Dank Lazios Niederlage: Neapel kann mit Sieg Meister werden Von dpa | 30.04.2023, 14:39 Uhr

Der SSC Neapel kann an diesem Sonntag mit einem Sieg über US Salernitana den vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft in der Serie A perfekt machen.