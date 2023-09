Champions League Dank Königsklasse: Eintracht macht Rekordumsatz Von dpa | 15.09.2023, 14:02 Uhr | Update vor 42 Min. Eintracht Frankfurt Foto: -/Eintracht Frankfurt Fussball A up-down up-down

Die erstmalige Teilnahme an der Champions League hat Eintracht Frankfurt in der Saison 2022/23 einen Rekordumsatz von 310,2 Millionen Euro beschert. Insgesamt machte der Fußball-Bundesligist in der vergangenen Spielzeit einen Gewinn in Höhe von 17,6 Millionen Euro nach Steuern.