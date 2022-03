Jonas Boldt FOTO: Rolf Vennenbernd 2. Bundesliga Corona-Verdacht bestätigt: HSV will Spiel verlegen lassen Von dpa | 10.03.2022, 14:55 Uhr | Update vor 1 Std.

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat nach einem Corona-Ausbruch in der Mannschaft einen Antrag auf Verlegung des für Samstag vorgesehenen Heimspiels gegen den FC Erzgebirge Aue bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) gestellt. „Wir wären in der aktuellen Lage leider nicht spielfähig und haben die für heute angesetzten Trainingseinheiten abgesetzt“, sagte HSV-Sportvorstand Jonas Boldt am Donnerstag auf der Club-Homepage.