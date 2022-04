Wolfsburgs Trainer Florian Kohfeldt FOTO: Swen Pförtner Fußball Corona-Infektion: Kohfeldt-Rückkehr für Dienstag erwartet Von dpa | 03.04.2022, 19:18 Uhr | Update vor 9 Min.

VfL Wolfsburgs Geschäftsführer Jörg Schmadtke rechnet mit einer baldigen Rückkehr von Trainer Florian Kohfeldt. „Ich gehe davon aus, dass er am Dienstag wieder zu Mannschaft stoßen wird“, sagte Schmadtke nach dem 0:3 (0:1) am Sonntag in der Fußball-Bundesliga beim FC Augsburg.