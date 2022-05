Geschäftsführer Hans Joachim Watzke (l-r), Finanzgeschäftsführer Thomas Treß, Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc, Carsten Cramer, Präsident Reinhard Rauball, Dortmunds Sebastian Kehl (Leiter Profiabteilung) und Vize-Präsident Reinhold Lunow verabschieden Michael Zorc. Foto: David Inderlied/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: David Inderlied Borussia Dortmund Club-Chef Watzke setzt Hoffnung in Terzic: Kennt BVB-Seele Von dpa | 29.05.2022, 15:21 Uhr

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke setzt große Hoffnungen in die Arbeit des neuen Dortmunder Trainers Edin Terzic. „Er ist jemand, der die Menschen im Ruhrgebiet anspricht, und er kennt auch die Seele von Borussia Dortmund. Wir fühlen uns jetzt mit ihm gut. Aber er muss trotzdem Spiele gewinnen“, sagte der Chef des Fußball-Bundesligisten am Sonntag bei Sky in der Halbzeit des U19-Endspiels zwischen Hertha BSC und dem BVB in Berlin.