FC Bayern München Foto: Ulrich Gamel/kolbert-press/dpa up-down up-down Auslosung Bayern-Frauen in der Champions League gegen FC Barcelona Von dpa | 03.10.2022, 14:23 Uhr

Die Fußballerinnen des FC Bayern München spielen in der lukrativen Gruppenphase der Champions League gegen den FC Barcelona, der VfL Wolfsburg wird unter anderem von der AS Rom gefordert. Dies ergab die Auslosung im UEFA-Sitz in Nyon/Schweiz.