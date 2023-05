River Plate - Boca Juniors Foto: Gustavo Garello/AP/dpa up-down up-down Fußball Chaos beim Superclásico in Buenos Aires: Sieben Rote Karten Von dpa | 08.05.2023, 03:41 Uhr

Chaotische Szenen beim Superclásico zwischen River Plate und Boca Juniors in Buenos Aires: Nach einer umstrittenen Elfmeter-Entscheidung traf Miguel Borja am Sonntag kurz vor Abpfiff für den Gastgeber River von Ex-Bayern-Profi Martín Demichelis im Estadio Monumental in der argentinischen Hauptstadt zum 1:0-Endstand.