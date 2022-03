In der Startelf FOTO: Christian Charisius Länderspiel gegen Niederlande Chance für Schlotterbeck - Auch Musiala in Startelf Von dpa | 29.03.2022, 19:45 Uhr | Update vor 1 Std.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet den WM-Härtetest gegen die Niederlande am Abend in Amsterdam mit Nico Schlotterbeck und Jamal Musiala in der Startformation.