Rekordmeister FC Bayern München trifft in der Gruppenphase der Champions League auf Manchester United, den FC Kopenhagen und Galatasaray Istanbul.

Vizemeister Borussia Dortmund spielt gegen Paris Saint-Germain, die AC Mailand und Newcastle United.

Pokalsieger RB Leipzig misst sich mit Titelverteidiger Manchester City, Roter Stern Belgrad und Young Boys Bern.

Neuling 1. FC Union Berlin spielt gegen Real Madrid, den SSC Neapel und den SC Braga.

Bayerns Harry Kane gibt sich kämpferisch

„Ich bin auch zum FC Bayern gekommen, um hier zu versuchen, die Champions League zu gewinnen“, hatte der mehr als 100 Millionen Euro teure Münchner Neuzugang Harry Kane gesagt. Gleich in der Gruppenphase geht es für den Kapitän der englischen Nationalmannschaft gegen einen einstigen Premier-League-Konkurrenten. Vielen Bayern-Fans dürfte das bitter verlorene Endspiel 1999 gegen Manchester United noch in schlechter Erinnerung sein.

In der Dortmunder Gruppe ist der französische Meister Paris mit Superstar Kylian Mbappé der härteste Brocken. Das Man-City-Los für Leipzig scheint kein gutes Omen: In der vergangenen Saison spielte RB im Achtelfinale im eigenen Stadion 1:1 gegen die Auswahl von Star-Trainer Pep Guardiola und verlor auswärts 0:7 mit fünf Toren von Erling Haaland. Für Union geht es bei der Premiere gleich gegen zwei der schwerstmöglichen Gegner: Die Königlichen aus Madrid und der italienische Meister Neapel warten auf die Berliner.

Champions League 2023: Alle Gruppen in der Übersicht

Gruppe A

Bayern München

Manchester United

FC Kopenhagen

Galatasaray Istanbul

Gruppe B

FC Sevilla

FC Arsenal

PSV Eindhoven

Racing Club Lens

Gruppe C

SSC Neapel

Real Madrid

Sporting Braga

1. FC Union Berlin

Gruppe D

Benfica Lissabon

Inter Mailand

Red Bull Salzburg

RS San Sebastian

Gruppe E

Feyenoord Rotterdam

Atletico Madrid

Lazio Rom

Celtic Glasgow

Gruppe F

Paris St. Germain

Borussia Dortmund

AC Mailand

Newcastle United

Gruppe G

Manchester City

RB Leipzig

Roter Stern Belgrad

Young Boys Bern

Gruppe H

FC Barcelona

FC Porto

Schachtjor Donezk

FC Antwerpen

Wann wird gespielt - und wo sind die Spiele zu sehen?

Das große Ziel aller Clubs ist das Endspiel am 1. Juni in London. In der Gruppenphase wird an sechs Spieltagen bis zum 12./13. Dezember gespielt, los geht es am 19./20. September. Für das Achtelfinale qualifizieren sich die beiden besten Teams jeder Gruppe, die Gruppendritten spielen in der Europa League weiter. Rechteinhaber für die Übertragungen sind weiterhin die Streamingdienste DAZN und Amazon Prime Video. Amazon zeigt pro Spieltag die Toppartie am Dienstag. Im frei empfangbaren Fernsehen ist nur das Finale im ZDF zu sehen.

Wo wird gespielt?

Wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine trägt der ukrainische Meister Schachtar Donezk seine Heimspiele im Volksparkstadion des Hamburger SV aus. „Wir sind sicher, dass die Spiele im Volksparkstadion auf höchstem Niveau ausgetragen werden und sowohl einheimische Fußballfans als auch Tausende von Ukrainern, die derzeit vorübergehend in Deutschland und anderen europäischen Ländern leben, auf den Tribünen versammeln werden“, sagte Schachtar-Geschäftsführer Dmytro Kyrylenko. Mögliche Gegner sind alle drei Bundesligisten - Donezk ist in Topf drei einsortiert.

Wie geht es weiter?

Ab 2024/25 ist das Champions-League-Format mit Vorrundengruppen Geschichte. 36 Clubs spielen dann in einem Ligensystem mit acht Spielen gegen acht verschiedene Gegner um den Einzug ins Achtelfinale. Die besten Acht qualifizieren sich direkt für die K.o.-Runde, die weiteren 16 Teams bis Platz 24 spielen in Playoffs um den Einzug ins Achtelfinale. Insgesamt sind 64 zusätzliche Spiele zu sehen. Zwei der vier zusätzlichen Startplätze gehen an die beiden in der Vorsaison im Europapokal erfolgreichsten Nationalverbände - entsprechend spielen die Bundesligisten schon in dieser Saison auch für die nächste Spielzeit.

Der UEFA geht es dabei insbesondere auch ums Geld: Durch die Vielzahl an zusätzlichen Spielen werden auch die Einnahmen deutlich steigen, dem Vernehmen nach von 3,6 auf fünf Milliarden Euro im gesamten Europapokal.