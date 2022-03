Steffen Baumgart FOTO: Rolf Vennenbernd Bundesliga Chabot vor Debüt: FC mit Sondertrikot gegen Hoffenheim Von dpa | 04.03.2022, 15:00 Uhr | Update vor 26 Min.

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln muss in der Partie gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) auf den erkrankten Innenverteidiger Timo Hübers verzichten. Für ihn rückt der im Winter verpflichtete Jeff Chabot in die Startformation und steht somit vor seinem ersten Einsatz für seinen neuen Club. „Er hat sich gut eingebracht und ist gut vorbereitet. Wir sind überzeugt, dass er es gut machen wird“, sagte FC-Coach Steffen Baumgart am Freitag.