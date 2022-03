Guerino Capretti FOTO: Robert Michael 2. Bundesliga Capretti vor Duell in Bremen: „Es gibt doch nur Chancen“ Von dpa | 04.03.2022, 16:48 Uhr | Update vor 49 Min.

Dynamo Dresdens neuer Trainer Guerino Capretti sieht das schwere Spiel bei Werder Bremen als optimalen Start in seine Amtszeit beim abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten. „Besser kann man nicht starten als mit einem Auswärtsspiel beim Tabellenführer. Das wird eine Hammeraufgabe, aber wir haben keine Angst“, sagte der 40-Jährige am Freitag. Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) ist der Deutsch-Italiener, der zuletzt beim SC Verl angestellt war, erstmals als Dynamo-Trainer an der Seitenlinie im Einsatz. Der Club liegt als 14. einen Zähler vor Relegationsrang 16.