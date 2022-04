Trainer Marco Rose spricht. Foto: Bernd Thissen/dpa/Archivbild FOTO: Bernd Thissen Bundesliga BVB will vorzeitige Titelfeier der Bayern vereiteln Von dpa | 21.04.2022, 20:30 Uhr

Borussia Dortmund will dem Erzrivalen FC Bayern nicht den Weg zur vorzeitigen Titelfeier ebnen. „Die Bayern können Meister werden. Wir wollen versuchen, das zu verhindern. Dafür brauchen wir eine Topleistung“, sagte BVB-Trainer Marco Rose vor dem Spiel des Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim neun Punkte besseren Spitzenreiter. Mit einem Sieg über den BVB wäre der zehnte Titelgewinn der Münchner in Serie bereits am viertletzten Spieltag der Saison perfekt.