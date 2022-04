BVB FOTO: Bernd Thissen 1. Bundesliga BVB weiter im Verletzungspech: Pausen für Reyna und Hummels Von dpa | 10.04.2022, 12:58 Uhr | Update vor 38 Min.

Borussia Dortmund bleibt auch im Saisonfinale nicht vom Verletzungspech verschont. Wie der Fußball-Bundesligist am Sonntag mitteilte, ist die Spielzeit für Giovanni Reyna vorzeitig beendet. Darüber hinaus fällt auch Abwehrchef Mats Hummels für mehrere Wochen aus. Beide Profis waren beim 2:0 (1:0) am vergangenen Freitag in Stuttgart angeschlagen ausgewechselt worden.