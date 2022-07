ARCHIV - Die BVB-Verteidiger Mats Hummels (l) und Niklas Süle beim Training der deutschen Nationalmannschaft. Foto: Christian Charisius/dpa FOTO: Thomas Frey up-down up-down Nationalmannschaft BVB-Routinier Hummels hat WM noch nicht abgeschrieben Von dpa | 21.07.2022, 10:39 Uhr

Mats Hummels hat seine Teilnahme an der Fußball-WM in Katar noch nicht abgeschrieben, aber Verständnis für den Verlust seines Platzes in der Nationalmannschaft geäußert.