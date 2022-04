Dortmunds Erling Haaland wärmt sich vor dem Spiel auf FOTO: Bernd Thissen Bundesliga BVB gegen Leipzig mit Haaland - Leipzig ohne Henrichs Von dpa | 02.04.2022, 18:22 Uhr | Update vor 23 Min.

Borussia Dortmund kann im Topspiel der Fußball-Bundesliga am heutigen Samstag (18.30 Uhr/Sky) doch auf Torjäger Erling Haaland zurückgreifen. Der 21 Jahre alte Norweger hat seine Sprunggelenksblessur überwunden, die er sich nur vier Tage zuvor im Länderspiel für Norwegen gegen Armenien zugezogen hatte. Deshalb steht Haaland in der Startelf des Tabellenzweiten für das Kräftemessen mit dem Vierten. Zudem kehrt Kapitän Marco Reus nach überstandener Erkältung in die Startelf zurück.