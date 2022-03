BVB FOTO: David Inderlied Bundesliga BVB droht erneute Spielverlegung: Haaland wieder fit Von dpa | 11.03.2022, 14:16 Uhr | Update vor 55 Min.

Für Borussia Dortmund wird die Vorbereitung auf die Partie am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen Arminia Bielefeld zu einem unliebsamen Déjà-vu. Nur eine Woche nach der ersten coronabedingten Verlegung eines Bundesliga-Spiels in dieser Saison beim FSV Mainz könnte es den Tabellenzweiten ein weiteres Mal treffen. Bisher unbestätigte Medienberichte über einen Virusausbruch bei der Arminia schüren entsprechende Spekulationen über eine neuerliche Absage. „Wir gehen davon aus, dass wir spielen. Heute haben wir unser Training ganz normal absolviert“, sagte BVB-Trainer Marco Rose am Freitag.